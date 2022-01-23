Протестующие в Брюсселе потребовали отставки правительства (обновлено)

Протестующие против санитарных мер в Брюсселе призвали к отставке правительства Бельгии за нарушение конституции королевства.

Петицию об этом огласили в воскресенье на митинге в Парке Пятидесятилетия, которым завершился марш за свободу, отмечает ТАСС.

«Правительство королевства, допустившее нарушение конституции и фундаментальных свобод граждан, должно подать в отставку, в стране должны пройти внеочередные выборы», — говорится в петиции. По словам организаторов, документ будет опубликован в социальных сетях и зарегистрирован на портале правительства страны для сбора подписей.

Ранее в ходе акции протеста в Брюсселе произошли столкновения с полицией. Несколько сотен манифестантов, отделившихся от основной колонны, попытались прорвать полицейское оцепление около здания Европейской комиссии, начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Полиция отогнала группу протестующих, применив водометы и слезоточивый газ. По словам правоохранителей, в ходе столкновений задержаны до 10 человек.

В общеевропейской манифестации, разрешенной городскими властями, приняли участие несколько десятков тысяч человек. Акция была организована неправительственной организацией EuropeansUnited («Объединенные европейцы»), в которую входят активисты как правых, так и левых взглядов.



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Столкновения с представителями сил правопорядка произошли на акции протеста против санитарных ограничений в Европейском квартале Брюсселя, полиция применила водометы и слезоточивый газ, передает ТАСС.

Несколько сотен манифестантов, отделившихся от основной колонны, попытались прорвать полицейское оцепление около здания Европейской полиции, начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Полиция отогнала группу протестующих, применив водометы и слезоточивый газ. Сейчас в Брюсселе температура воздуха составляет +4 градуса, по местным законам использование водометов допускается при температуре выше нуля.

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По словам полицейских, в ходе столкновений задержаны до 10 человек. Пока инцидент носит единичный характер.

В общеевропейской манифестации в Брюсселе, разрешенной городскими властями, принимают участие несколько десятков тысяч человек, по маршруту следования основной колонны ситуация спокойная. Акция организована неправительственной организацией EuropeansUnited («Объединенные европейцы»), в которую входят активисты как правых, так и левых взглядов. В толпе участников акции много людей с флагами Фландрии — черный лев на желтом фоне, — которые активно используют на акциях протеста сторонники праворадикальных фламандских партий.

Колонна манифестантов прошла от Северного вокзала по бульварам Брюсселя до парка Пятидесятилетия, примыкающего к Европейскому кварталу, где состоится их основной митинг. По всему маршруту движения колонны выставлено полицейское оцепление. Движение транспорта в центре города в течение дня будет серьезно нарушено из-за перекрытия основных городских улиц.







