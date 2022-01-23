Блинкен отрицает компромисс с Россией по вопросу открытых дверей в НАТО

В ответах России по проблемам безопасности США не пойдут на компромисс в вопросах политики открытых дверей в НАТО, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

«Я ясно дал понять министру иностранных дел Лаврову, что есть определённые базовые принципы, по которым мы ни на йоту не допускаем компромисса, например политика открытых дверей НАТО, право стран решать с кем и в какие альянсы они хотят вступать», — цитирует заявление Блинкена ТАСС.

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