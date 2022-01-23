Увеличилось число жертв извержения вулкана в Королевстве Тонга

До шести человек возросло число жертв извержения вулкана и вызванного им цунами в островном Королевстве Тонга.

Власти обнаружили тела еще трех погибших, сообщает «Анадолу» со ссылкой на Глобальную телевизионную сеть Китая (CGTN).

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенный в Тихом океане в 65 км к северу от столицы Тонги Нукуалофы, начал извергать пепел, пар и газ 15 января.

После начала извержения поступили предупреждения о цунами в Тонге, Новой Зеландии, США, Канаде, Чили и Японии.

Цунами обрушилось почти на все острова Тонги.