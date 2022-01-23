Российские военнослужащие продолжают прибывать в Беларусь

Военнослужащие из России продолжают приезжать в Беларусь для участия в совместных учениях «Союзная решимость — 2022». Об этом сообщает Министерство обороны республики в «Телеграм».

«В эти минуты на железнодорожной станции «Полонка» встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России. Российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси», — пишет ведомство.

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