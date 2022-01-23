Псаки перепутала Байдена с Обамой

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью американскому телеканалу перепутала президента США Джо Байдена с бывшим американским лидером Бараком Обамой. Это произошло, когда Псаки отвечала на вопрос, планирует ли она уйти в отставку в этом году, пишет «Лайф» со ссылкой на The Daily Mail.

«Я не знаю, когда я уйду. Это честь для меня, мне нравится работать на президента Оба… Байдена», — сказала Псаки.

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Чем была вызвана эта оговорка, неизвестно. По словам пресс-секретаря, ей нравится проводить время с Байденом, общаться и слушать его мнение по разным поводам. Она призналась, что получает от этого огромную радость. Псаки пожелала всем получить в жизни такой опыт.