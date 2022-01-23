Халук Байрактар сообщил о первом экспортном контракте по Bayraktar Akıncı

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Турции достиг рекордных показателей в 2021 году, в течение пяти лет страна намерена войти в десятку ведущих мировых экспортеров в этой области. Об этом агентству «Анадолу» сообщил председатель правления Ассоциации оборонных, авиационных и космических компаний SAHA Istanbul и генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар, комментируя итоги деятельности сектора в 2021 году.

По его словам, экспорт турецкой оборонной и аэрокосмической промышленности в прошлом году установил рекорд, впервые превысив отметку 3 млрд долларов. Сектор реализовал продукцию на сумму в 3,22 млрд долларов.

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«За последние 15 лет темпы роста экспорта продукции сектора ускорились в геометрической прогрессии. С 2006 по 2021 год объем турецкого экспорта в оборонном и аэрокосмическом секторе вырос приблизительно в 7 раз в долларовом выражении. Это действительно грандиозный успех. Доля Турции в общемировом экспорте оборонной продукции составляет около 1 процента. На данный момент 75 процентов мирового объема продаж в этой области приходится на США, Россию, Францию, Германию и Китай», — сказал Байрактар.

По его словам, главная цель сектора – увеличить долю рынка в мировом масштабе и войти в число 10 ведущих стран-экспортеров.

При этом председатель правления SAHA Istanbul привлек внимание к повышенному спросу на БПЛА Bayraktar TB2.

Байрактар отметил, что БПЛА Bayraktar TB2 успешно налетали 420 тыс. часов, контракты на их закупку были заключены с 16 странами.

«Кроме того, заключен первый экспортный контракт в отношении ударного БПЛА Bayraktar Akıncı. Поставки в рамках контракта запланированы на 2023 год», -сказал Байрактар.

«Всего каких-то 15-20 лет назад мы выглядели как сектор, занимающийся промышленным аутсорсингом. Теперь мы экспортируем свою продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе бронетехнику, воздушные транспортные средства, военно-морские платформы, боеприпасы, БПЛА и ударные беспилотники в 169 стран мира, включая НАТО и страны Евросоюза», — добавил Байрактар.