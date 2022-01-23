Лондон пригрозил России санкциями в случае введения «марионеточного» режима в Киеве

Заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб заявил в интервью Sky News, что Лондон готов применить серьезные экономические санкции против России не только в случае ее «вторжения» на Украину.

Он подчеркнул, что Великобритания будет стоять «плечом к плечу» с Украиной. По его словам, России грозят «очень серьезные последствия», если она попытается вторгнуться на Украину, а также если решит установить там «марионеточный режим».

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При этом он уточнил, что «крайне маловероятно», что Великобритания отправит свои войска на Украину в случае «вторжения» России.

Комментарий политика последовал за сообщениями британского МИДа, что Россия хочет привести в Киеве к власти пророссийские силы, а именно что Москва рассматривает в качестве потенциального кандидата бывшего народного депутата Украины Евгения Мураева.