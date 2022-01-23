Посол Украины обвинил Германию в «мании величия»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что отставки главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, высказавшегося о Крыме, недостаточно для восстановления «полного доверия к немецкой политике».

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«Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство Германии должно изменить свой курс в отношении Киева», — написал он в Twitter.