Во Франции тысячи человек протестуют против вакцинного пропуска

Мирные манифестации против введения вакцинного пропуска прошли во Франции в субботу, 22 января. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

По информации агентства, в протестах приняли участие около 40 тысяч человек, из них 5,2 тысячи манифестантов вышли на улицы Парижа, где уже не первый выходной организовываются сразу несколько маршей, в ходе которых граждане высказывают свое недовольство методами властей по борьбе с пандемией коронавируса.

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Известно, что всего по стране прошло приблизительно 170 акций. Одна из крупнейших манифестаций за пределами Парижа состоялась в Марселе. Отмечается, что она насчитывала около тысячи участников.