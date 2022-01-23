Космический черный бриллиант «Энигма» продадут на аукционе

В Дубае выставили на обозрение редкий черный бриллиант «Энигма» с 55 гранями, который вскоре планируют продать на аукционе «Сотбис» в Лондоне, сообщает CNN.

Драгоценный камень содержит следы азота и водорода, в изобилии встречающиеся в космосе, а также осборнит — минерал, который содержится только в метеоритах.

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Нынешний владелец приобрел камень в 1990-х годах необработанным, а затем отдал в огранку. Ювелиры превратили его в бриллиант с 55 гранями, вдохновившись формой хамсы — распространенного на Ближнем Востоке изображения ладони, которое символизирует власть и защиту.

В 2006 году драгоценный камень внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой ограненный алмаз в мире. Его вес — 555 карат. Все это время «Энигма» находилась в частной коллекции и ни разу нигде не выставлялась.

Онлайн-аукцион пройдет с 3 по 9 февраля. Бриллиант достанется тому, кто сделает самую большую ставку. По предварительным оценкам, за него могут выручить 7 миллионов долларов. Важный нюанс — расплатиться можно будет только криптовалютой. И это не первый случай, когда драгоценности продают на «Сотбис» за цифровые деньги: летом 2021 года бесцветный бриллиант «Ключ 10138» в 101 карат был продан за криптовалюту, эквивалентную 12,2 миллионам долларов.