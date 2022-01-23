Озвучен самый распространенный симптом омикрона

Комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади назвала самый распространенный симптом омикрон-штамма коронавируса, сообщает NBC Chicago.

По словам врача, на заражение омикрон-штаммом до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле.

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«Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором», — сказала она.

Специалист призвала людей, у которых есть какие-либо симптомы гриппа или простуды, исходить из того, что у них коронавирус, «пока не будет доказано обратное».