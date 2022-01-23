Правительство Южной Кореи погасило задолженность Ирана перед ООН

Правительство Республики Корея погасило иранскую задолженность по взносам перед ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт южнокорейского министерства планирования и финансов.

«Правительство Южной Кореи завершило выплату взноса Ирана в ООН в размере $18 млн иранских средств при активном сотрудничестве с соответствующими организациями, такими как Министерство финансов США и секретариат ООН», — говорится в тексте.

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Отмечается, что выплата была осуществлена за счет иранских активов, замороженных в южнокорейских банках в связи с американскими санкциями.

Согласно сообщению, 13 января правительство Ирана обратилось к руководству Южной Кореи с просьбой оплатить взнос исламской республики в ООН из замороженных активов, чтобы избежать потери права голоса в Генеральной Ассамблее из-за задолженности. 21 января оплата была проведена.

На прошлой неделе иранская делегация была временно лишена права голоса в Генассамблее ООН из-за задолженностей по взносам. Для решения проблемы Ирану было необходимо выплатить $18,4 млн.