Еврокомиссар озвучила причину высоких цен на газ

Еврокомиссар по энергетики Кадри Симсон заявила, что геополитическая напряженность является одной из причин высоких цен на газ, сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что текущий период является важным для энергетического сектора сообщества.

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«В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с необычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усугубляемая геополитической напряженностью», — подчеркнула Симсон.

По ее словам, в последнее время стоимость на газ в мире достигала исторических максимумов. Это косвенно повлияло и на тарифы в европейских государствах, в результате чего потребители и промышленность столкнулись с трудностями при оплате счетов.

Еврокомиссар добавила, что для поддержки потребителей ЕС принял меры поддержки в размере 21 миллиарда евро.