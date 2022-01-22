Глава ВМС Германии Шенбах уходит в отставку после слов о Крыме и Путине

Командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, а президент РФ Владимир Путин «заслуживает уважение», попросил освободить его от занимаемого поста, пишет журнал Spiegel.

В субботу глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в срочном порядке провела видеозвонок с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова вице-адмирала. Отмечалось, что в понедельник Шенбаху предстоит разъяснительная беседа с генеральным инспектором.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Теперь, по сообщению журнала, Шенбах «вышел из неловкого положения» и сам попросил освободить его от занимаемой должности.