Власти Пекина из-за вспышки COVID-19 протестируют 2 млн жителей накануне Олимпиады

Власти Пекина организуют массовое тестирование жителей района Фэнтай (2,019 млн человек) из-за локальной вспышки COVID-19. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении муниципальных властей, передает ТАСС.

«Для предотвращения распространения эпидемии и обеспечения здоровья и безопасности в данном районе 23 января будет организовано ПЦР-тестирование всех жителей», — сказано в документе.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

На этой неделе в Пекине зафиксирована локальная вспышка COVID-19. В общей сложности выявлены 34 инфицированных, у семи из них заболевание протекает бессимптомно. Наибольшее количество заболевших — 21 человек — выявлено в районе Фэнтай. По меньшей мере 11 из них посещали один и тот же ресторан.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта.