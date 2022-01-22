Раиси провел телефонный разговор с Эрдоганом

«Единственный способ добиться прочной безопасности и стабильности в регионе — уважать суверенитет и территориальную целостность стран».

Об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Mehr.

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В ходе переговоров обсуждались двусторонние и региональные отношения. Стороны подчеркнули важность укрепления уровня сотрудничества и координации между двумя странами.

Касаясь своего визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным, Эрдоган выразил надежду, что результаты в скором времени будут видны в различных сферах, и подчеркнул поддержку своей страной Ирана в достижении региональной безопасности.