СМИ: Берлускони решил не избираться в президенты

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, претендовавший на пост главы государства, решил снять свою кандидатуру. Об этом сообщило в субботу агентство ANSA со ссылкой на источники в партии экс-премьера «Вперед, Италия».

По данным агентства, Берлускони во время встречи с лидерами правоцентристских партий «Лига» и «Братья Италии» предложил выдвинуть единую «достойную» кандидатуру, не назвав имен. При этом он выразил мнение, что Марио Драги, который также считается претендентом на пост президента, должен остаться премьер-министром.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Голосование по кандидатуре на пост президента Италии должно начаться 24 января на совместном заседании двух палат парламента.