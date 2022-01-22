НАТО проводит учения в Прибалтике

В Прибалтике проходят учения НАТО, в ходе которых отрабатываются действия в случае нападения потенциального противника. О маневрах сообщает французская газета Le Figaro, передает «Газета.ру».

В репортаже отмечается, что задача подразделений, базирующихся на восточном фланге — сдержать наступление противника, пока альянс не подготовит военный ответ. Кроме того, НАТО отрабатывает совместные действия контингентов разных стран — в Прибалтике дислоцированы французские, немецкие и британские военные.

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В учениях принимают участие танки, бронеавтомобили, БМП, противотанковые снаряды и ракеты.

«На этой обширной местности также можно проводить учебные стрельбы из танков боевыми зарядами, а в Европе таких «природных» полигонов просто нет», — пишет корреспондент.