СМИ: США ведут переговоры с Катаром о поставках газа в ЕС на случай войны в Украине

Соединенные Штаты ведут переговоры с Катаром о поставках дополнительных объемов газа в Европу в случае возможного вторжения РФ в Украину. Как сообщила газета Financial Times, Вашингтон также обсуждает этот вопрос с рядом других стран — экспортеров газа.

«Мы пытаемся понять, что можно сделать, чтобы подготовиться к такому развитию событий, особенно с учетом холодного времени года и крайне низких запасов [природного газа в европейских хранилищах], — заявил изданию высокопоставленный источник в американской администрации. — Мы обсуждаем, что на рынке можно перенаправить, что может нам помочь, <…> что можно подготовить к отправке на случай, если или когда кризис обострится».

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По словам другого собеседника издания, с Дохой обсуждается возможность «обеспечить долгосрочные гарантии энергетической безопасности за счет поставок СПГ, особенно с учетом того, что Катар значительно увеличит производство СПГ в ближайшие несколько лет».

При этом собеседники издания признают, что в краткосрочной перспективе значительно нарастить поставки СПГ в Европу будет крайне непросто из-за повышенного спроса на газ по всему миру. Однако ожидается, что Катар может быть готов перенаправить свои танкеры с СПГ в Европу в случае ЧП, которым может стать война в Украине.

«Волшебной палочки нет. Все это очень сложно и запутано. Мы занимаемся организацией с учетом того, как работает рынок, как работают коммерческие условия поставок и сфера грузоперевозок», — цитирует ТАСС собеседника издания.