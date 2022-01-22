Эрдоган инициировал кампанию по сбору помощи нуждающимся семьям в Афганистане

Правительство Турции инициировало кампанию по сбору помощи нуждающимся семьям в Афганистане. Решение о начале кампании за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана было опубликовано в субботу в официальном вестнике турецкого правительства — Resmi Gazete.

Целью сбора помощи является удовлетворение основных потребностей гражданского населения Афганистана в условиях зимы и голода.

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Координировать сбор помощи поручено Управлению по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

В рамках кампании AFAD откроет счета в государственных и частных банках, на которые поступят средства, собранные по линии администраций губернаторов, муниципалитетов, иных государственных структур и организаций. Перечислять средства на помощь афганцам могут также юридические и физические лица.