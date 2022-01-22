В Швеции прошли многотысячные демонстрации против ковид-паспортов

Многотысячные демонстрации против ковид-паспортов прошли в субботу в Стокгольме, Гётеборге и других городах Швеции. Организатором акций выступила организация «Движение за свободу», сообщает ТАСС.

В Стокгольме готовность принять участие в манифестации выразили около 18 тыс. человек, в то время как в месте ее проведения, центральной площади Сергельторг, разрешено присутствие не более 3 тыс. человек. Собравшиеся скандировали «Свободе — да, паспортам вакцинации — нет». Время от времени в воздух взлетали ракеты и загорались бенгальские огни.

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В Гётеборге, по данным полиции, на центральной площади Густаф Адольфс торг собрались от одной до 1,5 тыс. демонстрантов. Как заявил пресс-секретарь местной полиции Кристер Фуксборг, организаторы акции не обращались к городским властям за разрешением на ее проведение. Тем не менее гётеборгская полиция заранее приготовилась к этому мероприятию.

На вопрос, будет ли полиция из-за отсутствия разрешения разгонять демонстрацию, Фуксборг ответил отрицательно. «Если все мирно и спокойно и они (демонстранты) делают все то, что мы им говорим, то все пройдет без нашего вмешательства», — пояснил он.