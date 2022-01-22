СМИ: МИД Германии готовит план по эвакуации семей дипломатов в Украине

МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства в Украине на случай эскалации ситуации, сообщает издание Bild со ссылкой на собственные данные.

«Министерство иностранных дел разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников посольства Германии в Украине. Согласно плану, они должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации», — пишет издание.

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