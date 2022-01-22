Госдеп намерен начать эвакуацию семей сотрудников посольства США в Киеве

Госдепартамент США распорядился с 24 января начать эвакуацию семей сотрудников американского посольства в Украине. С таким утверждением выступил в субботу в Twitter журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на неназванных чиновников США.

«Госдепартамент распорядился начать эвакуацию семей сотрудников посольства США в Украине уже в понедельник», — утверждал он.

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Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники, сообщало, что в ближайшие дни планируется обязательная эвакуация членов семей сотрудников посольства США в Киеве. Как отмечало агентство, страну также смогут покинуть сотрудники дипмиссии, в чьи обязанности не входит выполнение критически важных для ее работы функций, однако принимать решение об отъезде они будут самостоятельно.