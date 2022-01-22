Украинский генерал описал сценарий «молниеносной атаки» России на Украину

Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что Россия сможет быстро атаковать Украину, если высадит свой воздушный десант на ближайших к Киеву аэродромах. Об этом он рассказал в эфире телеканала UKRLIFE.TV.

По словам Кривоноса, российские войска могут воспользоваться аэродромами в радиусе менее 50 километров от украинской столицы.

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«Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта», — отметил военный.

Кривонос полагает, что первый эшелон из вертолетов способен обойти украинские системы противовоздушной обороны и впоследствии установить контроль над аэропортами. По мнению генерала, вся эта операция может быть осуществлена в короткие сроки.