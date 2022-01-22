МВД Латвии хочет продлить режим ЧС на границе с Беларусью

Чрезвычайную ситуацию (ЧС) на границе Латвии и Беларуси планируется продлить до 10 мая, свидетельствуют поправки к распоряжению о ЧС, подготовленные латвийским МВД.

В аннотации к поправкам сказано, что с 10 августа прошлого года до 20 января этого года пресечено незаконное пересечение государственной границы 4 962 лицами. С 13 декабря количество пытающихся нелегально пересечь границу увеличилось — в этот период пресечены попытки 2 043 человек.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Прогнозируется что дополнительные расходы, которые возникнут в случае продления чрезвычайной ситуации, составит 3,888 миллиона евро.

Решение о продлении режим ЧС на границе должно принять правительство.

Чрезвычайная ситуация на границе с Беларусью была введена 11 августа, а в ноябре правительство продлило ее до 10 февраля.