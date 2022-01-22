Reuters подсчитало, насколько Украине хватит запасов газа в случае конфликта с РФ

Украина сможет обеспечивать население и важные инфраструктурные объекты газом в течение пяти-семи дней при «военном конфликте» с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Это произойдет в том случае, если прекратится транзит газа или будут разрушены транзитные газопроводы. Срок зависит от погодных и других условий.

По информации агентства, его можно продлить лишь на несколько дней за счет прекращения подачи газа промышленности. Источники Reuters заявили, что возможен вариант импорта до 40 млн кубометров газа в сутки, однако в Европе нет свободных ресурсов, поэтому ограничение поставок повлечет проблемы с выработкой электроэнергии.

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Reuters также указывает на зависимость Украины от импорта бензина и дизеля. Так, около 50% бензина поставляются из Беларуси, а 30% поставок дизельного топлива приходится на Россию.

Ранее компания «Нафтогаз Тепло» — дочка украинского «Нафтогаза» сообщила, что будет совместно с местным бизнесом внедрять стратегии по использованию биотоплива, которым может выступать даже солома или щепки. Также в качестве топлива может выступать «специально переработанный мусор».