Цена биткоина опустилась ниже 35 тысяч долларов впервые с июля

Стоимость биткоина падает более чем на 9% в субботу днём, в ходе торгов показатель опускался ниже отметки в 35 тысяч долларов впервые с июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14.56 мск падал в цене на 8,9% — до 35,4 тысячи долларов. Согласно данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 9% — до 34,9 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

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Ниже отметки в 35 тысяч долларов биткоин опустился впервые с июля 2021 года.