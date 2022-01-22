Хакер выставил на продажу персональные данные более 2 млн граждан Украины

Неизвестный хакер выставил в интернете персональные данные 2,6 граждан Украины. Информация опубликовано на хакерском форуме RaidForums.

Утверждается, что персональные данные украинцев были взяты из государственного сервиса «Дия».

В базе данных якобы содержатся следующие сведения: ФИО, дата рождения, пол, номер телефона, ИНН, данные из государственных и заграничных паспортов, данные из ID-карт.

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По словам злоумышленника, информация также представлена в форматах SQL, JPG и JSON. Всего для предпросмотра доступен архив объемом чуть более 11 ГБ.

Пользователь форума намерен продать файл за $15 тысяч.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что сайты МИД и некоторых других государственных органов временно прекратили работу из-за хакерской атаки. На главной странице министерства образования и науки сообщалось, что якобы все личные данные украинцев были слиты в общую сеть, а все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно.