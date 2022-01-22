Санду: РФ отправила своих людей в Приднестровье для препятствования независимости Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия направила «своих людей» в Приднестровье, чтобы помещать Кишиневу стать независимым от СССР. Такое заявление она сделала в беседе с румынским телеканалом Pro TV.

«Война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова», — сказала политик.

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По ее словам, силы, которые не хотели, чтобы Молдавия стала независимой от Советского Союза, пытались остановить данный процесс.

«Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Молдовы», — сказала Санду, отвечая на вопрос журналиста о том, кого именно она имеет в виду под некими «силами».