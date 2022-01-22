РосСМИ написали о том, как Запад уничтожает Армению как «суверенную единицу»

С развала СССР прошло уже более 30 лет, и за это время финансируемые Западом некоммерческие организации сумели закрепиться в Армении, пишет российский портал «Русская весна».

«На сегодняшний день в Армении НКО оказывают существенное влияние на внешнюю и внутреннюю политику, а одна из крупнейших организаций Фонд Сороса и ее активисты продолжают свою деструктивную деятельность и разрушают государственную систему республики.

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Фонд Сороса действует с конца 90-х годов и финансирует работу почти всех НПО (неправительственных организаций) в Армении. За время своего существования он оказал поддержку более 200 различным организациям в реализации программ по защите прав женщин, предотвращению домашнего насилия и т. д. Однако в реальности этот фонд, главный офис которого находится в столице Армении — Ереване, преследует политические цели.

На сегодняшний день иностранные НПО выступают в роли «пресс-службы» премьера Армении Никола Пашиняна, громят критиков нынешних властей Армении, а также оказывают существенное влияние на вектор направления внутренней и внешней политики, разжигают антигосударственные настроения среди населения», — полагают авторы материала.

Еще одна организация, по их словам, — журналистский клуб «Аспарез» является одним из самых важных партнеров Фонда Сороса. Главными спонсорами клуба являются американское и британское посольства, Евросоюз и ряд западных НПО. Только лишь за период с 2017 по 2018 год «Аспарез» получил 120 000 долларов США.

Существует еще одна яркая НПО — группа «Сасна црер», которая была официально зарегистрирована как политическая партия после прихода к власти Никола Пашиняна. Она позиционирует себя как военно-патриотическую силу, постоянно ведет антироссийскую пропаганду и призывает власти к выходу республики из ОДКБ и ЕАЭС. Последствия такой политики для Армении не нуждаются в объяснении.

«Фактически, финансируемые США и ЕС НПО в Армении ведут антигосударственную деятельность, а также активно продвигают антироссийские настроения, выставляя Россию главным виновником кризиса в стране. Такие организации уничтожают традиционные взгляды и устои Армении, насильно навязывают западные взгляды и мышление, как факт — уничтожают республику как суверенную единицу», — пишет портал.