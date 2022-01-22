В Грузии за сутки выявлено более 11 тыс. случаев заражений COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в Грузии за прошедшие сутки увеличилось на 11 039, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии.

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Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 041 749.

От ковида умерли еще 42 пациента. Выздоровели 5 199 человек, их общее число выросло до 956 627.