Германия заблокировала поставки своего оружия из Эстонии в Украину

Германия заблокировала передачу Украине артиллерии своего производства эстонскими властями. Такую информацию в пятницу распространила газета The Wall Street Journal.

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В Берлине настаивают, что передача ранее полученных от Германии вооружений третьим странам возможна только после получения специального разрешения, которого в данном случае нет, пишет ТАСС.

Ранее ряд европейских стран начали поставки в Украину современных вооружений. США разрешили прибалтийским странам передать Киеву американские вооружения, в том числе противовоздушные и противотанковые ракетные комплексы. Однако Германия заявила, что поставлять вооружения Украине не будет.