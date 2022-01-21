Следующий вариант инфекции может быть еще хуже, считает генсек ООН

Миру стоит перейти в режим «чрезвычайной ситуации» в борьбе с распространением коронавируса, следующий вариант инфекции может быть еще хуже, чем омикрон-штамм. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления перед Генеральной ассамблеей.

«Омикрон» — это еще одно предупреждение. Следующий вариант может быть хуже», — приводит РБК слова Гутерриша.

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Генсек ООН выразил уверенность, что приоритетом повестки дня во всех странах должно стать прекращение распространения инфекции. Он отметил, что коронавирус не должен использоваться в качестве «прикрытия» для ограничения свободы СМИ или подавления прав человека. «Правительства также ввели непропорциональные ограничения, наносящие ущерб развивающимся странам, например то, что я назвал некоторое время назад «апартеидом путешествий», — заключил он.

