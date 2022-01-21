Норвегия пригласила талибов в Осло для проведения переговоров

Норвегия пригласила представителей движения «Талибан» в Осло для встреч с норвежскими властями и представителями международного сообщества 23-25 января, говорится в заявлении, распространенном в пятницу внешнеполитическим ведомством Норвегии.

«Мы крайне обеспокоены тяжелой ситуацией в Афганистане, где миллионы людей столкнулись с полномасштабной гуманитарной катастрофой. Чтобы иметь возможность помочь гражданскому населению в Афганистане, необходимо, чтобы как международное сообщество, так и афганцы из различных слоев общества вели диалог с талибами», — говорится в заявлении министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

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В нем отмечается, что это предложение о переговорах не следует расценивать как легитимацию или признание талибов.

«Эти встречи не являются легитимацией или признанием талибов. Но мы должны поговорить с де-факто властями страны. Мы не можем допустить, чтобы политическая ситуация привела к еще большей гуманитарной катастрофе», — подчеркнула она.

Планируется, что в Осло талибы встретятся с представителями властей Норвегии и официальными лицами из других стран, а также с другими афганцами — активистами, журналистами.

В заявлении также указано, что ранее на этой неделе норвежская делегация посетила Кабул для обсуждения тяжелой гуманитарной ситуации в стране.

«Гуманитарной помощи, хотя она и необходима, недостаточно. Мы должны предотвратить коллапс в сферах основных услуг, таких как здравоохранение и образование», — говорится в нем.