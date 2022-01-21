Путин любит мочетту

Итальянский шеф-повар Мирко Дзаго заявил, что российский президент Владимир Путин больше всего предпочитает традиционную кухню. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание La Repubblica.

По словам шеф-повара, трудящегося в РФ с прошлого года, президент страны ест немного, особенно в ходе публичных мероприятий.

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Также Дзаго уточнил о предпочтениях к столу у зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

«Я готовил на 50-летие Медведева и на 18-летие его сына. Медведев скорее гурман, а Путин любит больше традиционные блюда», — сказал итальянский кулинар.

Еще, по словам Дзаго, российскому главе нравится мочетта. Это вяленое нежирное мясо, которое традиционно готовят в Валле-д’Аоста.

Как заключил шеф-повар, в русской и итальянской кухнях есть определенное сходство.