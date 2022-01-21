Псаки допустила встречу Байден-Путин

Новый контакт президентов США и России возможен, но решений на этот счет пока не принято. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент всегда ценит взаимодействие на уровне лидеров, но нам еще предстоит решить, уместен ли такой следующий шаг», — сообщила она журналистам (цитата по РИА Новости).

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Псаки добавила, что встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным «может стать следующим шагом, а может и нет». «Я не могу вам спрогнозировать, когда она состоится и состоится ли вообще», — сказала она.

По словам Псаки, Байден на выходных заслушает отчет госсекретаря Энтони Блинкена о его встрече в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Она добавил, что в Вашингтоне ожидают, что руководители внешнеполитических ведомств двух стран вскоре встретятся вновь.