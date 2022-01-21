Француза, воевавшего против Азербайджана на стороне армян, упрятали в тюрьму

Воевавший против Азербайджана на стороне армян во время 44—дневной войны гражданин Франции, лидер французской экстремистской группировки Zouaves Paris (ZVP), тесно связанной с фашистской группировкой «Французское действие», Марк Де Каккере-Вальменир, загремел в тюрьму во Франции.

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Террориста, по данным местных СМИ, арестовали на год за нарушение постановления суда о неучастии на акциях протеста.

