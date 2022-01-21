Армяне Турции возлагают надежды на новый армяно-турецкий переговорный процесс. Турецкая газета Hürriyet побеседовала с известными деятелями армянской общины Стамбула об их ожиданиях в связи с новым армяно-турецким переговорным процессом.

Так, по мнению Армянского патриарха Константинополя архиепископа Саака Машаляна, армяне Турции рады тому, что Ереван и Анкара предпринимают шаги по нормализации отношений. Он отметил, что с точки зрения инвестиций и культуры очень ценны все шаги, направленные на установление отношений между двумя соседними странами с «многовековой историей».

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Председатель же Стамбульского фонда «Карагёзян», бизнесмен Тигран Гулмезгил сказал газете, что отныне Турция во всех вопросах «должна протягивать» Армении руку помощи.

Он отметил, что попытки нормализации отношений являются позитивным явлением и «Турция должна относиться к Армении как старший брат».

Главный редактор стамбульской двуязычной еженедельной газеты «Акос» Эдвард Данзикян с оптимизмом смотрит на возобновление прямого авиасообщения между Арменией и Турцией. По его словам, открытие границ и установление дипломатических отношений станет первым шагом на пути нормализации отношений. Далее отношения должны еще больше расширяться.

Представитель фондов меньшинств, врач Торос Алжан считает, что начавшийся между Арменией и Турцией диалог является позитивным, но запоздалым шагом. Он считает важным то, что стороны сейчас придерживаются дружественной риторики, и надеется, что вместо войн откроются двери мира.

