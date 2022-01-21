В Сербии заявили о подготовке покушения на президента страны

Организованная преступная группа готовит покушение на президента Сербии Александра Вучича. Об этом завил глава МВД страны Александр Вулин.

«Мы получили оперативную информацию о существовании организованной преступной группы, которая ставит своей целью покушение на Александра Вучича», — сказал министр на пресс-конференции (цитата по «Лайфу»).

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По словам Вулина, оперативную информацию передали из одной из стран Евросоюза. Главой ОПГ является криминальный авторитет, глава Кавачского клана Радое Звицер, уточнил Вулин, не приведя других подробностей.

