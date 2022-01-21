В России участниц скандальной фотосессии на фоне мечети отпустили под подписку о невыезде

Участницам фотосессии с обнаженной моделью на фоне Московской соборной мечети предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих, их отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Следствие пришло к выводу, что женщины 19, 20 и 40 лет своими действиями «преследовали цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней», а также выражали явное неуважение к окружающим, «в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

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«Следствием установлено, что обвиняемые заранее спланировали совершение преступления, целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в социальных сетях и средствах массовой информации. В оправдании своих действий перед общественностью фигуранты опубликовали материалы в социальных сетях под видом примера негативного контента», — заявили в ведомстве.

Однако следователи считают, что с учетом переписки между ними их целью было «введение аудитории в заблуждение и получение большого числа подписчиков».

«Также фигуранты заранее между собой распределили роли и версии, которые они планировали сообщать правоохранительным органам в случае пресечения их противоправных действий», — подчеркнули в СК.

Сейчас девушек отпустили под подписку о невыезде. Расследование дела продолжается.

Сама блогерка Мария Катанова, которая сняла фотосессию на видео, принесла свои извинения и объяснила, что она не хотела задеть и оскорбить чувства верующих этой съемкой. Она подчеркнула, что намеревалась исключить волну «хайпа», связанную с фотосетами людей, обнаженными на фоне храмов и мечетей по России.