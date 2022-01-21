Бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая выйдет на свободу 1 марта.

Напомним, в настоящее время экс-глава оборонного ведомства отбывает наказание в Руставском пенитенциарном учреждении.

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Супруга Ахалая и его адвокат Ани Надареишвили пояснила, что 9-летний срок наказания бывшего министра истек 6 ноября 2021 года, однако осужденному не засчитали избранный ему в виде меры пресечения период содержания под стражей и отсчет срока наказания начали с приговора, передает «Грузия Onine».

В интервью, которое Ахалая дал в 2019 году «ИнтерпрессНьюс», он заявлял, что после выхода из тюрьмы не вернется в «Единое национальное движение» в качестве политического лидера. Он отмечал, что после освобождения ему придется справляться правовыми, политическими и бытовыми проблемами. «Ясно вижу, что жизнь придется начать сначала не только просто с нуля, а с минусов», — говорил экс-министр.