Лавров пригрозил Блинкену «серьезными последствиями»

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что игнорирование законных требований России со стороны США и НАТО будет иметь серьезные последствия. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте российского МИД.

«До Э.Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей РФ, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением США и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что такого сценария можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на российские проекты соглашений по гарантиям безопасности в письменных соглашениях, которые США обещали предоставить на следующей неделе.