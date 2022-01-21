США и Россия активизируют деятельность дипмиссий

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились активизировать работу по нормализации деятельности диппредставительств двух стран.

Об этом информирует российское внешнеполитическое ведомство.

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«Условлено активизировать экспертную работу по нормализации функционирования диппредставительств двух стран и стабилизации визового режима», — заявили в МИД.

В министерстве отметили, что Россия выступает в пользу возобновления полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе.

Также Москва потребовала от Вашингтона скорейшего возвращения конфискованной американскими властями российской дипломатической недвижимости.