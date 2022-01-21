Вердикт суда по делу Тонояна будет оглашен 24 января

Суд примет решение о сохранении или изменении меры пресечения в отношении экс-министра обороны Армении Давида Тонояна в понедельник, 24 января. Об этом корреспонденту Sputnik Армения сообщил адвокат бывшего министра Сергей Ованнисян.

Прокуратура потребовала оставить в силе арест обвиняемых, проходящих по этому делу, в том числе и Тонояна. В свою очередь адвокаты экс-министра обороны ходатайствовали о его освобождении из-под стражи, при этом за него поручились депутаты парламента от фракции «Гражданский договор» Кристине Погосян и Вилен Габриелян, а также председатель партии «Республика» Арам Саркисян. Адвокаты других обвиняемых ходатайствовали об освобождении под залог.

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Для принятия решения суд под председательством Манвела Шахвердяна удалился в совещательную комнату.

По словам Ованнисяна, шансы у защиты «200%-е», учитывая, в каком направлении пошло следствие, а также основания для ареста.

«Суд так и не задал вопроса прокуратуре, сколько должны эти люди оставаться под арестом, кому и как они могут помешать на свободе», – заметил адвокат.

Напомним, по этому делу в качестве обвиняемых проходят, помимо Тонояна, начальник Генштаба ВС Артак Давтян, бывший замначальника Генштаба ВС Степан Галстян, бывший начальник управления авиации Минобороны Аветик Мурадян, начальник службы авиационного технического имущества управления авиации Минобороны Артем Амбарян, главный инженер управления авиации Владимир Бабаян, а также поставщик оружия Давид Галстян.

Следствие обвиняет их в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении 4,6 млн долларов. Они свою вину не признают.