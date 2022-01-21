Токаев поручил разобраться с закупками госхолдинга, созданного Назарбаевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться с закупками фонда «Самрук-Казына» — государственного инвестиционного холдинга Казахстана, сообщает Tengrinews.

«Особое внимание стоит уделить закупкам фонда „Самрук Казына“. Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены — с этими фактами надо срочно разобраться. Уже дальше некуда. Даю месяц, причем в последний раз. Не будет решения — последуют жесткие решения», — сказал Токаев на встрече с бизнесменами в Нур-Султане.

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Президент Казахстана подчеркнул, что выражение «Платон мне друг, но истина дороже» имеет для него ключевое значение, и это относится ко всем вопросам. «Интерес государства для меня выше добрых отношений с кем-либо. Если нужно для государства, я готов. Я уже принял очень трудные решения. И такие решения я буду принимать и в будущем», — сказал Токаев.

По словам Токаева, фонд «Самрук-Казына» — это громоздкая непрозрачная структура, где происходят назначения «политически значимых людей». «Неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность, незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание. тот список вопросов приводит к возмущению общества, как впрочем и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить настоящую реальную нефтехимию», — сказал Токаев.

Он добавил, что обсудил с председателем правления «Самрук-Казына» Алмасадамом Саткалиевым необходимость реформ. «Не справится с задачей реформирования, уйдет в небытие. А вместе с ним и сам фонд», — заключил Токаев.