Турецкие военные получили новую систему ПВО

Турецкие подразделения противовоздушной обороны (ПВО) получили модернизированный зенитный комплекс малой дальности HISAR O+. Новая система ПВО турецкой разработки может перехватывать цели на дальности до 25 километров, сообщает Daily Sabah.

Система HISAR O+ разработана специалистами турецких компаний Aselsan и Roketsan. Зенитный комплекс предназначен для охраны важных объектов от атак истребителей, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

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