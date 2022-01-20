В Казахстане нашли тайные захоронения участников беспорядков

В полиции Алматы сообщили, что обнаружили захоронения «боевиков», участвовавших в беспорядках в начале января. Слова представителя городского департамента полиции приводит телеграм-канал «Алматинская трагедия», который ведут власти Казахстана.

«Действительно захоронения обнаружены. Работа в этом направлении продолжается, поэтому пока не располагаем точными данными по количеству», — сказали в полиции журналистам «Sputnik Казахстан».

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«Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков», — приводит слова силовиков «Алматинская трагедия».

Количество и места захоронений в ведомстве уточнить отказались, сославшись на то, что эти данные представляют оперативный интерес. При этом в полиции сообщили, что установили личности погибших людей.