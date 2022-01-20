Власти Франции могут ограничить ношение хиджаба

Сенат Франции принял поправку в законопроект на запрет ношения хиджаба во время спортивных соревнований.

«Если ношение хиджаба не будет прямо запрещено, мы можем увидеть появление общественных спортивных клубов, пропагандирующих определенные религиозные символы», — приводит текст поправки RT со ссылкой на The Independent.

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Кроме того, по мнению французских законодателей, хиджаб представляет потенциальную угрозу безопасности для тех, кто носит его во время занятий спортом.

Напомним, запрет на ношение хиджаба действует на соревнованиях под эгидой Французской футбольной федерацией (FFF). Он также будет работать во время летней Олимпиады 2024 года в Париже.