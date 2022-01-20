В ООН приняли документ, осуждающий и отвергающий отрицание Холокоста

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую и отвергающую отрицание Холокоста как исторического события. Об этом сообщает РИА Новости.

Соавторами резолюции выступили более 60 стран – в их числе Израиль, США, Великобритания, Франция, Германия, Украина, Грузия. Резолюция принята без голосования.

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Согласно тексту резолюции, Генассамблея «отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события». ГА ООН «настоятельно призывает все государства-члены безоговорочно отвергать любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события или любое искажение его истории и любые действия, совершаемые с этой целью».

Генассамблея выражает признательность странам, которые способствуют сохранению мест, использовавшихся в качестве нацистских лагерей смерти. Авторы резолюции призывают государства разрабатывать просветительские программы, «благодаря которым уроки Холокоста останутся в памяти будущих поколений».

ГА ООН также настоятельно призывает государства и компании, владеющие социальными сетями, активно принимать меры с целью противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий для распространения материалов в целях пропаганды антисемитизма, отрицания Холокоста и искажения его истории.