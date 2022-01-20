В Афганистане возобновилась работа миссии Евросоюза

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» объявило о возобновлении работы представительства Евросоюза в Кабуле.

Соответствующее заявление опубликовано в четверг в Twitter на странице назначенного талибами пресс-секретаря афганского министерства иностранных дел Абдул Кахара Балхи.

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«После ряда встреч и договоренностей с представителями Европейского союза (ЕС) ЕС официально возобновил работу своего представительства в Кабуле и приступил к практической деятельности», — указал представитель радикалов.

Помимо этого, в сообщении подчеркивается, что «в дополнение к 220 млн евро в виде гуманитарной помощи ЕС вчера объявил о предоставлении (Афганистану) еще 265 млн евро, часть из которых предназначена для заработной платы учителям».